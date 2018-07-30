Финская полиция объявила охоту на пьяных дачников

Полиция Финляндии усиливает контроль на дорогах в районах с дачными коттеджами. Рейд проходит на этой неделе, с 30 июля по 5 августа, на территории всей страны, сообщает 30 июля полицейское управление.

По данным ведомства, съезд с дороги, обусловленный нетрезвым состоянием водителя или превышением скорости, – это типичное для июля ДТП с жертвами.

Как отметили в департаменте Оулу, по всей Финляндии в начале года число «пьяных» аварий с пострадавшими сократилось на 47%, однако в полицию стало поступать на 10% больше сообщений о водителях подшофе.