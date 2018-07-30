Автоугонщики на Маршала Захарова пытались наехать на полицейского, но стрельба из табельного обратила их в бегство

В Красносельском районе Петербурга минувшей ночью устроили погоню за предполагаемыми автоугонщиками. Без стрельбы не обошлось.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, в ночь на 30 июля в полицию поступила информация о том, что в одном из дворов по улице Маршала Захарова двое неизвестных пытаются угнать Hyundai Solaris. Когда сотрудники правопорядка прибыли на место, то увидели иномарку, двигавшуюся по двору.

«Злоумышленники пытались скрыться на автомашине, при этом попытались совершить наезд на одного из сотрудников полиции. В соответствии с законом «О полиции» сотрудником было произведено несколько предупредительных выстрелов», – отметили в главке.

После этого автомобильные воры выскочили из салона и попытались сбежать, но их задержали полицейские и сотрудники Росгвардии.

При применении табельного оружия никто не пострадал.