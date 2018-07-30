Старт продаж городского квартала «Полис на Московской»

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса «Полис на Московской».

Новый городской квартал возводится в Московском районе Петербурга, на ул. Кубинская, 82 в пешей доступности от ст. м. «Московская».

На участке площадью более 17 тыс. кв. м будет построено около 30 тыс. кв. м жилья. Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории. Навесные вентилируемые фасады, выполненные в кирпичном и графитовом цветах, имеют сплошное остекление на балконах и лоджиях.

Всего в проекте предусмотрены 762 квартиры различных планировок и метражей – от компактных студий до просторных 4Е. Квартиры будут сдаваться с улучшенной подготовкой под чистовую отделку, а также можно будет заказать чистовую отделку. Большинство секций – семейные, по 4-5 квартир на этаже. В каждой будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «умный дом» с базовыми опциями – датчиками контроля дыма и протечек воды, а также возможностью дистанционного управления освещением и розеточной сетью.

СК «Полис Групп»

На первых этажах жилых корпусов располагаются коммерческие помещения площадью около 1 200 кв. м.

В составе комплекса также будет возведен детский сад на 75 мест. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 347 машино-мест.

На территории квартала планируется комплексное благоустройство и озеленение. В центре квартала организована большая зона отдыха с бесплатным wi-fi, беговая дорожка по внутреннему периметру комплекса, детские и спортивные площадки для разных возрастных групп, а также велопарковки.

Холлы ЖК «Полис на Московской» будут оформлены в современном стиле. В каждой парадной установят видеодомофоны и бесшумные скоростные лифты с возможностью спуска в паркинг с любого этажа. В зимнее время предусмотрен подогрев крылец.

Окончание строительства запланировано в IV квартале 2020 года. Доступна ипотека от банков-партнеров.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents