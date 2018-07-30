Трехлетняя петербурженка погибла на даче от удара током

Девочку из Петербурга убило током на даче в Ленобласти. В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следственные органы.

Как стало известно «Фонтанке», трагедия в садоводстве «Ласточка» произошла около шести вечера 29 июля. Девочка трех лет, предположительно, получила смертельный удар током – следы электротравмы заметили на левом бедре ребенка. С места происшествия изъяли компрессор, электрические провода и удлинитель – те предметы, неисправность которых могла привести к гибели малышки.

Проводится проверка.

Семья живет в Невском районе Петербурга. Девочке исполнилось три года несколько дней назад.