Депутата Верховной рады шокировал украинский учебник по географии: Нельзя такой бред писать

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что находился «в шоковом состоянии» после прочтения нового украинского учебника по географии для восьмого класса. По его мнению, детям внушают «бред».

«Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела. Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

В качестве примера депутат привел цитаты из учебника об «украинской пшенице, которой питается весь мир», о том, что «украинцы в космической области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые», а также про то, что «украинская народная мелодия была положена в основу любой европейской музыки».

Депутат предложил авторам продолжить в том же духе и написать альтернативную историю.

«Знаете, тогда скажите, что аэропорт Борисполь назван в честь первого президента России Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ», — подытожил Рабинович.

Новый украинский учебник географии вызвал широкий общественный резонанс как на Украине, так и в России. Пособие было издано в 2016 году и официально рекомендовано министерством образования и науки Украины.