Водитель получил пулю в голову в дорожном конфликте на Просвещения. Номер машины стрелка установлен

В Петербурге ищут зачинщика дорожной разборки с использованием оружия. Пострадавшему выстрелили в голову из травматического пистолета.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, накануне вечером на углу проспектов Культуры и Просвещения не поделили дорогу владельцы двух иномарок. На глазах проезжавших автомобилистов водитель «Шкоды» выстрелил в голову оппоненту, который был за рулем «Митсубиси», после чего уехал.

27-летнего пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу с огнестрельным ранением области за ухом и гематомами лица. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция Выборгского района установила номер скрывшейся «Шкоды», стрелка ищут.