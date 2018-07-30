Ода городу: классика и современные символы. Новое видео о Петербурге с высоты

«Фонтанка» первой представляет ролик: «Лахта Центр», Большой порт и ЗСД, а также классика - Спас на Крови, Невский проспект, Дом книги с высоты птичьего полета.

кадр из видео/YouTube/Timelab Pro

Как рассказали «Фонтанке» авторы из студии Timelab.Pro, работа над трехминутным роликом велась больше года. Монтировали короткое видео из почти месяца чистого времени полетов.

«В своем новом видео мы сравниваем Петербург классический и Петербург современный. Новый взгляд отражается в блестящих окнах «Лахта Центра», который становится новым символом нашего города, вычёркивая Ростральные колонны в качестве традиционных праздничных маяков», – рассказал «Фонтанке» автор видео Андрей Ефимов.

Кроме обработки аэросъемки, много времени ушло на цветокоррекцию, чтобы весь ролик смотрелся на одном дыхании: «Цветовая история подчёркивает красоту города в любое время дня, ведь огни зажигаются и огни гаснут, а город продолжает жить своей прекрасной жизнью», – говорит Ефимов. Так как времени для работы над видео было предостаточно, музыку сперва хотели специально заказать у композитора, но в итоге приобрели готовый трек.

Новое видео – уже четвертая работа студии о Петербурге. Одним из самых известных роликов стал пролет над всеми мостами Фонтанки.