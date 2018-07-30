В Петровском пруду утонул мужчина, на Финском озере ищут отдыхавшего

Жаркие июльские выходные множат статистику несчастных случаев на воде в Петербурге и области.

По данным «Фонтанки» вечером 29 июля в Петровском пруду на Петроградской стороне утонул мужчина. Отдыхал он один, поэтому личность погибшего пока не установили. На вид ему 25-30 лет.

Вчера же вечером вызвали полицию и на берег Финского озера в Парголово. Местная жительница потеряла своего мужа: как заплывал – видела, а как выходил на берег – нет. Мужчину ищут.

Также ведется розыск второкурсницы университета им. Герцена. Девушка 20-ти лет уехала купаться в карьер на станцию 6 км в Кировском районе Ленобласти и не вернулась. Обратившаяся в правоохранительные органы мать студентки уверена, что произошло несчастье.

Напомним, накануне наше издание рассказывало о девушке, прыгнувшей с Яхтенного моста. Опасный трюк, к счастью, закончился благополучно: ныряльщица вернулась на берег невредимой.