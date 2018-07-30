Экстренные службы приняли звонок о захвате террористами 500 детей в лагере под Петербургом. Школьник хотел много денег

Телефонный хулиган из Петербурга сообщил о захвате заложников в детском лагере. Он воспользовался чужим телефоном и попросил полмиллиона евро.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, накануне по телефону экстренной службы позвонил неизвестный и заявил, что боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ захватили лагерь «Балтийская звезда» в поселке Вырица. Звонивший представился вымышленным именем, сообщив подробности пленения исламистами 500 детей и 15 взрослых. По его словам, территория около лагеря заминирована. Боевики выдвинули всего одно требование – предоставить им 500 тысяч евро.

Полицейские выяснили, что звонок поступил из поселка Мурино с телефона 26-летнего жителя области. Однако звонившим оказался 15-летний школьник. По данным «Фонтанки», телефонный хулиган проживает в Петербурге в неполной семье с бабушкой и мамой.

Детский лагерь проверили, бомбу и террористов не нашли. Эвакуация «Балтийской звезды» не понадобилась.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры».