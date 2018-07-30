Для ВМФ построят несколько десятков «Зубров» и «Мурен» на воздушной подушке: Первые побольше, а вторые поменьше

Военно-морской флот России пополнят несколько десятков кораблей на воздушной подушке. Строительство «Зубров» и «Мурен» заложено в госпрограмму вооружений до 2027 года, рассказал 30 июля вице-премьер России Юрий Борисов.

«Хабаровский судостроительный завод всегда специализировался на алюминиевых корпусах. Я думаю, что сейчас ситуация на заводе пойдёт на поправку. В госпрограмме вооружений заложено строительство кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена» — первые побольше, вторые поменьше. Заказы на них будут там размещаться», — цитирует вице-премьера RT со ссылкой на РИА Новости.

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме, который прошел по случаю Дня Военно-морского флота в Петербурге пообещал, что уже в этом году флот получит 26 новых кораблей, катеров и судов.