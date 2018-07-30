Россия вошла в десятку стран мира с самым дешевым бензином

Россия входит в десятку стран мира с самым дешевым бензином. Литр топлива в стране обойдется в 0,72 доллара, подсчитало агентство Bloomberg.

Согласно опубликованным 30 июля результатам исследования, лидером рейтинга стала Венесуэла, где цена за литр составляет менее 0,01 доллара. На втором месте стоит Иран, где литр бензина можно купить за 0,28 доллара, и Кувейт с ценой 0,35 доллара за литр.

Россию в рейтинге дешевизны обошли: Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара) и Объединенные Арабские Эмираты (0,68 доллара).

Самый дорогой бензин продается Гонконге. Там за литр придется выложить 2,09 доллара. За ним следуют Норвегия, где литр стоит 2,02 доллара и Нидерланды с ценой 1,93 доллара.

В первой десятке стран с дорогим топливом также оказались Греция (1,91 доллара), Италия (1,91 доллара), Дания (1,90 доллара), Израиль (1,86 доллара), Португалия (1,83 доллара), Финляндия (1,79 доллара) и Франция (1,78 доллара).