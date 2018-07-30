Россия вошла в десятку стран мира с самым дешевым бензином
Россия входит в десятку стран мира с самым дешевым бензином. Литр топлива в стране обойдется в 0,72 доллара, подсчитало агентство Bloomberg.
Согласно опубликованным 30 июля результатам исследования, лидером рейтинга стала Венесуэла, где цена за литр составляет менее 0,01 доллара. На втором месте стоит Иран, где литр бензина можно купить за 0,28 доллара, и Кувейт с ценой 0,35 доллара за литр.
Россию в рейтинге дешевизны обошли: Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара) и Объединенные Арабские Эмираты (0,68 доллара).
Самый дорогой бензин продается Гонконге. Там за литр придется выложить 2,09 доллара. За ним следуют Норвегия, где литр стоит 2,02 доллара и Нидерланды с ценой 1,93 доллара.
В первой десятке стран с дорогим топливом также оказались Греция (1,91 доллара), Италия (1,91 доллара), Дания (1,90 доллара), Израиль (1,86 доллара), Португалия (1,83 доллара), Финляндия (1,79 доллара) и Франция (1,78 доллара).
Справка:
С начала года бензин в России подорожал в среднем на 8,2%. Точкой отсчёта в решении этой проблемы можно считать ответ Владимира Путина на вопрос петербургского автомобилиста, заданный 7 июня на прямой линии. Президент сказал тогда, что цены выросли из-за «неточного регулирования» в энергетической сфере и ситуация на топливном рынке сложилась «неправильная» и «недопустимая».
После этого правительство решило снизить акцизы на сырьё и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен в рознице. При этом Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев независимых заправок, заявил, что договорённость о заморозке ставит под угрозу их существование и может привести к розничной цене в сто рублей за литр.