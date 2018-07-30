Полиция пресекла "плавучую агитацию" в защиту Сенцова на Неве

О "плавучей агитации" сообщил воскресным утром 29 июля в полицию Красногвардейского района Петербурга местный житель. Мужчину возмутили спокойно плывущие по Неве "плакаты" из пенопласта с требованием свободы политзаключенным, среди которых была одна известная фамилия.

Как стало известно "Фонтанке", звонок в 52 отдел полиции раздался в десять утра. 63-летний местный житель отправил сотрудников правопорядка к дому №96 по Малоохтинскому проспекту: недалеко от него в Неве находились большие, почти метровые, куски пенопласта с черными надписями. Последние гласили: "Свободу Сенцову и политзаключенным". Полицейские извлекли из воды 25 предметов плавучей "агитации" и отправили их на склад временного хранения. По факту возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.

Напомним, во время мундиаля, 10 июля, очевидцы сообщили о бесхозном пакете у станции метро "Академическая". Бумажной "бомбой" оказались листовки на английском языке в защиту все того же Олега Сенцова. Фамилия заключенного украинского режиссера звучала во время ЧМ-2018 не раз: активисты "Демократического Петербурга" постоянно выходили на улицу с плакатами в его защиту, что для одной из участниц протеста закончилось арестом.