Происшествия
Полиция пресекла "плавучую агитацию" в защиту Сенцова на Неве
О "плавучей агитации" сообщил воскресным утром 29 июля в полицию Красногвардейского района Петербурга местный житель. Мужчину возмутили спокойно плывущие по Неве "плакаты" из пенопласта с требованием свободы политзаключенным, среди которых была одна известная фамилия.
Как стало известно "Фонтанке", звонок в 52 отдел полиции раздался в десять утра. 63-летний местный житель отправил сотрудников правопорядка к дому №96 по Малоохтинскому проспекту: недалеко от него в Неве находились большие, почти метровые, куски пенопласта с черными надписями. Последние гласили: "Свободу Сенцову и политзаключенным". Полицейские извлекли из воды 25 предметов плавучей "агитации" и отправили их на склад временного хранения. По факту возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.
Напомним, во время мундиаля, 10 июля, очевидцы сообщили о бесхозном пакете у станции метро "Академическая". Бумажной "бомбой" оказались листовки на английском языке в защиту все того же Олега Сенцова. Фамилия заключенного украинского режиссера звучала во время ЧМ-2018 не раз: активисты "Демократического Петербурга" постоянно выходили на улицу с плакатами в его защиту, что для одной из участниц протеста закончилось арестом.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая текущего года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Глава государства 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.