«Руслану» ищут замену в России. В госпрограмму вооружения внесли разработку сверхтяжёлого самолёта

В России планируют заменить тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Разработка сверхтяжелого воздушного судна которой внесена в в Госпрограмму вооружения (ГПВ) до 2027 года, рассказал 30 июля вице-премьер Юрий Борисов.

«Сейчас даже нет необходимости строить новые самолеты ("Руслан"), у нас достаточно большой, с хорошим ресурсом парк существующих. Ан-124 пройдет модернизацию, безусловно», — цитирует Борисова «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс». Детали разработки нового транспортного самолета вице-премьер раскрывать не стал.

В июне в Минобороны понадеялись на то, что «Русланы» снова будут строиться в России. В ответ украинское государственное предприятие «Антонов» заявило, что возобновлять сотрудничество с Россией не планируют, а необходимые знания для строительства Ан-124 есть только у него. Украинская сторона также полагает, что модернизация приведет к изменениям в конструкции самолета.

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984 по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской «Волга-Днепр» и семь — украинской «Авиалинии Антонова».