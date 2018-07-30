Делегация ОБСЕ хочет приехать в Крым, но ставит условия. Власти полуострова не возражают

Делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ готова приехать в Крым для оценки ситуации нарушением права человека на полуострове, но ставит несколько условий.

Как 30 июля пишет RNS со ссылкой на «Известия», визит состоится только при согласии Киева на эту поездку. Причем делегация согласна въехать на полуостров только со стороны Украины. Власти Крыма должны оказать наблюдателям содействие.

Вице-премьер Крыма и постоянный представитель региона при российском президенте Георгий Мурадов сообщил изданию, что Москва позитивно оценивает визиты международных наблюдателей в Крым при определенных условиях.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума о статусе автономии. Киев референдум не признает и считает Крым своей территорией.