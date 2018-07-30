В России выделили 15 миллиардов рублей на льготное автокредитование. Жители Дальнего Востока получат максимальную скидку

Программу льготного автокредитования в России продлили до 2020 года. Постановление опубликовано на сайте правительства 30 июля.

Согласно документу, общий объем финансирования проекта составит 15 миллиардов рублей. Программа льготного автокредитования действует с 2015 года и предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Для Дальневосточного региона скидка составит 25 процентов.

«Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей, 5 800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе», — поясняется на сайте кабмина.

Как поясняет «Лента.ру», российские власти вынуждены стимулировать спрос на новые машины с помощью различных программ поддержки из-за падения авторынка в стране в течение нескольких последних лет. В 2015 и 2016 годах действовала программа автокредитования. По ней в 2016 году было реализовано более 320 тысяч машин. Государство субсидировало две трети ставки ЦБ. В рамках программы можно было купить новый автомобиль российской сборки (в том числе иномарки) стоимостью до 1,15 миллиона рублей. Никаких ограничений по категориям покупателей, как в новых программах, не устанавливалось.