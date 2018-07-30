Экс-посол США в России Майкл Макфол посетовал на крах научной карьеры из-за ответных санкций России

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал о крахе своей научной карьеры из-за ответных санкций России. Визовые ограничения не позволяют проводить исследования.

«Я говорю с вами из Стэнфордского университета, я явлюсь профессором уже три десятка лет. Вся моя научная деятельность была посвящена исследованиям о России», — рассказал экс-посол 29 июля в интервью телеканалу MSNBC. Макфол посетовал, что ему запрещен въезд в Россию, поэтому его жизнь кардинально изменилась и академическая работа закончена.

Майкл Макфол занимал пост посла США в Москве с 2012 по 2014 годы. В ноябре 2016 года он попал под ответные санкции России. Сам дипломат полагает, что виной всему его тесные связи с экс-президентом США Бараком Обамой. Источники в российском министерстве иностранных дел утверждают, что ограничения стали последствием «активного участия в разрушении двусторонних отношений».