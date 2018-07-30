В деле о поставке 362 кг наркотиков через посольство РФ в Аргентине появилось новое обвинение

Ключевому фигуранту громкого "кокаинового" дела, бывшему работнику российского посольства в Берлине Андрею Ковальчуку, готовятся предъявить новое обвинение. Об этом заявил его адвокат Владимир Жеребенков, которого вызвали в Германию.

Как пишет 30 июля "Коммерсант", защитник срочно прерывает отпуск в Ялте и летит в Берлин после того, как ему позвонил следователь. Тот предложил адвокату явиться на процедуру предъявления его клиенту обвинения, но какие-либо подробности по телефону давать отказался. Как и не объяснил, экстрадирован ли Ковальчук или нет – о его экстрадиции Россия попросила еще в апреле текущего года.

Экс-сотрудник посольства, а ныне бизнесмен обвиняется по ст. 30.3, ст. 229.1 и ст. 228.1 УК (покушение на совершение преступления; контрабанда наркотических средств; незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Сам фигурант называет себя "жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию". По словам Ковальчука, в чемоданах, найденных в школе при посольстве России в Аргентине, были не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.