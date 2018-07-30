В деле о поставке 362 кг наркотиков через посольство РФ в Аргентине появилось новое обвинение
Ключевому фигуранту громкого "кокаинового" дела, бывшему работнику российского посольства в Берлине Андрею Ковальчуку, готовятся предъявить новое обвинение. Об этом заявил его адвокат Владимир Жеребенков, которого вызвали в Германию.
Как пишет 30 июля "Коммерсант", защитник срочно прерывает отпуск в Ялте и летит в Берлин после того, как ему позвонил следователь. Тот предложил адвокату явиться на процедуру предъявления его клиенту обвинения, но какие-либо подробности по телефону давать отказался. Как и не объяснил, экстрадирован ли Ковальчук или нет – о его экстрадиции Россия попросила еще в апреле текущего года.
Экс-сотрудник посольства, а ныне бизнесмен обвиняется по ст. 30.3, ст. 229.1 и ст. 228.1 УК (покушение на совершение преступления; контрабанда наркотических средств; незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Сам фигурант называет себя "жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию". По словам Ковальчука, в чемоданах, найденных в школе при посольстве России в Аргентине, были не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.
Справка:
На территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать их перемещение. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева. В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве. Андрея Ковальчука объявили в розыск. СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.