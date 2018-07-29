«Рейсы до Петербурга закончились до вторника». Пассажиров самолёта, в который ударила молния, не могут вывезти из Молдовы

Петербуржцы больше суток не могут вылететь из кишинёвского аэропорта. Пассажирам лайнера, в который ударила молния, поменяли билеты, но рейс опять отменили. Когда появится следующая возможность вернуться в Северную столицу – не известно. По словам перевозчика, до вторника, 31 июля, билетов нет.

Как рассказала «Фонтанке» 29 июля пассажирка рейса 9U 183 Мария, после инцидента с молнией перевозчик Air Moldova принял решение рассортировать 113 пассажиров судна по другим рейсам и отправить туристов в Петербург с пересадками.

«Нам в какой-то момент сказали, что рейсы до Петербурга закончились до вторника. Люди уже начали сами что-то придумывать, покупать билеты до Москвы, потому что в Air Moldova сказали, что не могут найти стыковочный рейс», — отметила Мария.

По её словам, часть петербуржцев получили билеты до Москвы на сегодняшний вечер, но вылет отменили. Согласно данным онлайн табло столичного аэропорта Домодедово, не смог покинуть Кишинёв рейс 9U 175. Повторно не вылетевшим петербуржцам Air Moldova не заменила билеты, пассажиры ни с чем вернулись в гостиницу. Туристы обратились в российское консульство, сейчас они оформляют жалобу, завтра утром намерены нанести визит в дипмиссию.

По словам очевидцев, проблемы у Air Moldova не только с рейсами на Москву и Санкт-Петербург, также пострадали пассажиры, отправлявшиеся в Краснодар и Милан.

Как писал «Финмаркет», 27 июля государственную авиакомпанию Air Moldova выставили на продажу. Согласно официальной информации, за 9 месяцев 2017 года Air Moldova зафиксировала нетто-убытки в размере 111,5 млн леев (около $7 млн). На балансе предприятия 3 самолета, а еще 4 самолета, которые использует авиакомпания, находятся в оперативном лизинге.