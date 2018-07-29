На Приозерском шоссе собралась огромная пробка. Петербуржцы стоят три часа: Все исстрадались

Петербуржцы в попытках вернуться в город после выходных вынуждены простаивать долгое время в пробках на севере города. Вечером 29 июля очень сложно проехать по Приозерскому шоссе. По словам измученных жаркой погодой горожан, машины практически не двигаются, и виной тому дорожные работы.

«Гигантская пробка на Приозерском шоссе (Саперное) в сторону Петербурга. Стоим три часа, неграмотно организованы график проведения работ и реверсивное движение. Мы, как и многие коллеги по несчастью, едем с маленькими детьми, все исстрадались. Некоторые не выдерживают и разворачиваются, едут обратно. Можно вернуться и ехать через Выборг, но по времени будет тоже самое, правда хотя бы будешь ехать», – пишет читательница «Фонтанки» Мария.

Ей вторит читательница Вероника. «Аномальная 15-километровая пробка на Приозерском шоссе в сторону города. Машины стоят, не двигаясь.15-км отрезок проехать можно за 6 часов. Причины пробки непонятны, информирования нет, регулировки движения нет, люди хотят есть, пить. В машинах мучаются дети и собаки», – переживает женщина.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор на Новоприозерском шоссе составляет более 10 километров на участке от Токсовского шоссе до КАД.