Посольство России попросило Лондон не «нагнетать обстановку» вокруг Солсбери

Посольство России в Лондоне призывает британские власти и СМИ прекратить «искусственное нагнетание обстановки» вокруг инцидентов в Эймсбери и Солсбери.

Ранее газета Mirror со ссылкой на следователей рассказала, как полиция прорабатывает версию о том, что организацией и осуществлением отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии занимались две группы из России.

«Мы ознакомились с сообщением упомянутого издания. Если вы обратили внимание, то за последние две-три недели британские СМИ, получающие информацию якобы из достоверных источников, наплодили такое количество версий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в котором сложно было бы разобраться самым высокопрофессиональным следователям», — цитирует сообщение посольства «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В посольстве отметили, что появилась усталость от потока «непроверенной, а подчас и просто лживой информации» и призвали давать только проверенную информацию.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что свидетель по делу об отравлении пары британцев в городе Эймсбери описал возможного подозреваемого, фотографию которого ему показали полицейские. По словам мужчины, на фото запечатлен довольно высокий мужчина (около 6 футов, то есть более 180 сантиметров) примерно 30 лет.

Пострадавший от нервно-паралитического вещества класса «Новичок» в конце июня в Эймсбери Чарли Роули рассказал, что подарил контейнер с химикатом погибшей Дон Стерджесс. Он считал, что преподнес своей подруге духи, которые нашел, предположительно, в парке королевы Елизаветы в Солсбери.

Британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились 30 июня. По мнению спецслужб, они оказались под воздействием того же вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Лондон обвиняет в атаке Россию, однако Москва все обвинения отвергает.