«Енисей» отметил гол Дзюбы подарком. Футболисту достались шишки и орехи

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба после матча первого тура Российской премьер-лиги с «Енисеем» получил в подарок от красноярского клуба своеобразный сибирский «продуктовый набор». Игра прошла 29 июля в Тюмени.

«Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ. Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе», – говорится в твиттере «Енисея».

Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.



Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 29 июля 2018 г.

Артем Дзюба открыл счет в матче на 81-й минуте. Спустя несколько минут полузащитник Далер Кузяев удвоил преимущество сине-бело-голубых. Игра закончилась со счетом 2:0.

«Зенит» набрал первые три очка. Следующий матч петербуржцы проведут дома 4 августа против тульского «Арсенала».