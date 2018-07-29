«Енисей» отметил гол Дзюбы подарком. Футболисту достались шишки и орехи
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба после матча первого тура Российской премьер-лиги с «Енисеем» получил в подарок от красноярского клуба своеобразный сибирский «продуктовый набор». Игра прошла 29 июля в Тюмени.
«Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ. Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе», – говорится в твиттере «Енисея».
Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 29 июля 2018 г.
Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs
Артем Дзюба открыл счет в матче на 81-й минуте. Спустя несколько минут полузащитник Далер Кузяев удвоил преимущество сине-бело-голубых. Игра закончилась со счетом 2:0.
«Зенит» набрал первые три очка. Следующий матч петербуржцы проведут дома 4 августа против тульского «Арсенала».
Справка:
Артем Дзюба стал одним из самых ярких футболистов сборной России на прошедшем чемпионате мира. Ранее сборная никогда в своей истории не выходила в плей-офф мундиаля. В последний раз такое удавалось только сборной СССР в 1970 году. На ЧМ-2018 российская команда не только смогла выйти из группы, но и прошла 1/8 финала, обыграв по пенальти чемпионов мира-2010 сборную Испании. В четвертьфинале сильнее все же оказалась Хорватия, ставшая в итоге серебряным призером.