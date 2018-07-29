Эрдоган попросил страны-участницы БРИКС взять Турцию в группу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран-БРИКС принять его страну в группу. Об этом он сказал на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

Как пишет 29 июля РБК со ссылкой на газету Hurriyet Daily News, Эрдоган напомнил, что Турция находится среди стран Большой двадцатки. «Хотелось бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы мы стали частью группы и заняли свое место в БРИКС», — заметил Эрдоган.



«Если вы нас возьмете, то группу будет называть БРИКСТ, сказал я», — отметил Эрдоган. По его словам, лидеры стран, входящих в группу, приняли его предложение тепло. «Особенно Китай сказал, что он выступает за расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность участия других стран в своей группе. Они не выступают против этого», — сказал турецкий лидер.



Саммит БРИКС прошел в четверг, 26 июля, в городе Йоханнесбург. В нем принимали участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Неренда Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза, бразильский Мишел Темер и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, на полях саммита российский лидер встретился с Эрдоганом. В ходе переговоров турецкий лидер сказал, что отношения между Турцией и Россией построены на солидарности и развиваются успешно. По его словам, сотрудничество их стран вызывает у «некоторых чувство ревности».



Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят пять стран, а именно Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

