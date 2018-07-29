Собчак поддержала пенсионную реформу: Если вы хотите на пенсию в 55, что-то пошло не так с вашей жизнью

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак 29 июля высказалась в своем Instagram по вопросу повышения пенсионного возраста в России. По словам политика, в целом она поддерживает идею пенсионной реформы, но считает, что власти запоздали с ее проведением лет на пять.

В России проживает сейчас 35 млн пенсионеров, однако уже через 20 лет их станет 55 млн, а количество работающих людей сократится: «Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст либо через 5-10 лет сразу обвально. Реальных альтернатив нет!», – заявила Собчак.

Критиков реформы, которые обвиняют государство в том, что оно «обокрало пенсионеров», политик называет популистами. «Реформа не отбирает несуществующих денег, а лишь актуализирует мысль что их нет. Их и так не было», – пишет она.

При этом Собчак считает нынешний вариант реформы половинчатой мерой. Она призвала депутатов позволить людям самим распоряжаться своей пенсией.

Гражданам, протестующим против повышения пенсионного возраста, Ксения Собчак посоветовала разобраться в себе. «Если ваша мечта как можно скорее, в 55 например, выйти на пенсию,то подумайте,что пошло не так с вашей жизнью,что вы так не любите свою работу?», – заключила она.