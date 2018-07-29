Петербурженка красиво зашла в воду. Девушка нырнула с Яхтенного моста

Рискованный прыжок в воду увидели горожане на пляже у парка имени 300-летия Петербурга. Опасный трюк обошёлся без пострадавших.

Накануне вечером очевидцы выложили в сеть видео, на котором девушка прыгает с Яхтенного моста. Таким экстравагантным способом купальщица совершила нырок в воду. По словам очевидцев, представление закончилось положительно, девушка в здравии вернулась на берег.

Напомним, количество жертв купального сезона в Петербурге приближается к 30. Последний раз спасатели выезжали на Васильевский остров, где из пруда вылавливали тело болельщика из Ставрополя.