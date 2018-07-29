В Норвегии погибла олимпийская чемпионка Ванкувера. Рядом с телом нашли гидроскутер

Тело олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд нашли на берегу одного из островов на юге Норвегии. Об этом 29 июля сообщает со ссылкой на полицию сайт NRK.

Рядом с погибшей находился гидроскутер. По предварительной версии, Скофтеруд попала в аварию на водном мотоцикле.

В 2010 году на зимних Олимпийских играх в Ванкувере норвежка завоевала золотую медаль в эстафете, также она становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. О завершении карьеры Скофтеруд объявила в 2015 году.