Организаторов митинга против пенсионной реформы в Москве увезли в полицию

На проспекте Сахаровара в столице завершился согласованный митинг против повешения пенсионного возраста. После акции полиция задержала троих человек. Об том пишет "Медуза" 29 июля.

В ОВД Красносельское доставили троих организаторов протеста: главу Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также Михаила Чичкова, который был ведущим на митинге. О причинах задержания пока не сообщается.

По оценке полиции, митинг поддержали 2500 человек. Волонтёры независимой организации «Белый счетчик» отчитались о 6200 участниках.

Накануне в Москве на этом же месте прошла ещё одна массовая акция против пенсионной реформы. Её организатором выступила партия КПРФ. Митинговали в этот день и в Петербурге. Полиция Северной столицы насчитала полторы тысячи протестующих.