Происшествия
Организаторов митинга против пенсионной реформы в Москве увезли в полицию
На проспекте Сахаровара в столице завершился согласованный митинг против повешения пенсионного возраста. После акции полиция задержала троих человек. Об том пишет "Медуза" 29 июля.
В ОВД Красносельское доставили троих организаторов протеста: главу Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также Михаила Чичкова, который был ведущим на митинге. О причинах задержания пока не сообщается.
По оценке полиции, митинг поддержали 2500 человек. Волонтёры независимой организации «Белый счетчик» отчитались о 6200 участниках.
Накануне в Москве на этом же месте прошла ещё одна массовая акция против пенсионной реформы. Её организатором выступила партия КПРФ. Митинговали в этот день и в Петербурге. Полиция Северной столицы насчитала полторы тысячи протестующих.
Справка:
Законопроект о пенсионной реформе был одобрен Госдумой в первом чтении 19 июля. Он предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В первом чтении за документ проголосовали 328 депутатов, против — 104. КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР реформу не поддержали.