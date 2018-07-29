В Перми гироскутер взорвался под ногами ребёнка. Мальчик успел отпрыгнуть в сторону

Гироскутер взорвался под ногами ребенка в Перми. Инцидент произошел накануне у театра на центральной площади, пишет 29 июля портал URA.ru.

Видеозапись последствий опубликовала мать мальчика. Семья взяла на прогулку новый гироскутер, на котором катался ребенок. Неожиданно устройство взорвалось и загорелось. Мальчик успел отпрыгнуть в сторону и отделался легким испугом. Очевидцы предположили, что проблема может быть в аккумуляторе.

Фото: Скриншот с сайта URA.ru

Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка, по факту инцидента к ним никто из пострадавших не обращался. Ребенку уже пообещали купить новый гироскутер, но будет ли его мама требовать компенсации с магазина, продавшего товар, пока неизвестно.