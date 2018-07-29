В Подмосковье электричка сбила трех человек. Один пострадавший погиб на месте

Электричка сбила трех человек в Подмосковье вечером 29 июля. Инцидент произошел около платформы станции Чехов Курского направления, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Железнодорожные пути в неустановленном месте переходили женщина и двое мужчин. Их сбил электропоезд «Серпухов — Москва-Каланчевская». Один из мужчин скончался на месте, а другой попал в больницу. Женщину также госпитализировали в тяжелом состоянии.

Проверка проводится по признакам преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).