В Литве петербуржца избили за отказ оплатить ошибку официантки со словами «Валите отсюда, русским здесь не место»

Приехавшему в Литву ухаживать за пожилым родственником петербуржцу самому потребовалась помощь. Конфликту, предположительно возникшему из-за ошибки официантки, остроты добавила русская речь. Обидчики не постеснялись проявить силу и отправили россиянина в больницу.

Как рассказал «Фонтанке» 41-летний житель Петербурга Андрей Толстов 29 июля, вечер накануне он проводил с супругой в литовском городе Клайпеда, где он ухаживает за дедушкой. Петербуржцы отдыхали в пабе Zveju Baras. Официантка принесла не то блюдо, которое заказывали, гости попросили исправить ошибку, на что услышали отрицательный ответ. Тогда Толстов сообщил, что не собирается оплачивать неверную часть заказа. По его словам, через несколько минут деньги в агрессивной форме потребовали друзья официантки. Словесная перепалка, как он говорит, закончилась фразой: «валите отсюда, русским здесь не место». И в ход пошли кулаки.

«Ударили сзади по голове, дальше били толпой 4-6 человек», — рассказал Андрей.

Из паба мужчину забрали на скорой и привезли в клайпедскую республиканскую клинику, где ему зашили рану на голове. Пострадавшему отказали в местном наркозе, после операции попросили наличными оплатить часть услуг, среди которых томография и судмедэкспертиза. При этом у россиянина оформлена туристическая страховка, которая покрывает до 35000 евро. По его словам, сейчас страховая пытается организовать помощь в частных клиниках.

Также Толстов обратился в полицию. Как он отметил, заявление приняли не сразу, ссылаясь на отсутствие переводчика, пришлось сделать звонок в генеральное консульство РФ в Клайпеде. В дипведомстве «Фонтанке» подтвердили факт обращения. По словам петербуржца, нападавших после опроса полиция отпустила, сотрудники правоохранительных органов собираются изучить видео с камер наблюдения.