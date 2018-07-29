Шварценеггер купил танк, который водил в армии и превратил лимузин в груду железа

Американский актер Арнольд Шварценеггер на личном танке M47 Patton II раздавил девятиметровый лимузин Lincoln TownCar. Эксперимент провели специально для программы Make It, которая выходит на телеканале CNBC.

На видеозаписи, которую CNBC разместил на своем канале в YouTube, видно, как 46-тонная боевая машина с легкостью превращает автомобиль буквально в консервную банку. Вместе с актером в танке прокатился и ведущий шоу Джей Лено.

Шварценеггер рассказал, что он научился управлять танком во время службы в австрийской армии и ему посчастливилось купить именно тот самый M47 Patton II, который он водил в вооруженных силах. «Великолепная игрушка», – резюмировал актер, а ведущий восторженно заметил, что ощущает себя персонажем видеоигры.

M47 Patton II производились в 1950-х годах в США для использования в ходе Корейской войны (1950-1953). В дальнейшем они стали поставляться на экспорт в Австрию. Танк оснащен 90-миллиметровой танковой пушкой M36, вместе с ней его длина составляет около 8,5 метра. Всего было выпущено более 8,6 тысяч таких машин.