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Спорт
29.07.2018 17:20
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Заслуженные мастера взяли три очка: первая победа Семака

Осколки клубов-банкротов в составе «Енисея», тягучая игра на стадионе «Геолог» и блестящий выход на замену заслуженного мастера спорта: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как «Зенит» заработал первые три очка в сезоне.

Заслуженные мастера взяли три очка: первая победа Семака

с сайта fc-zenit.ru

«Зенит» третий сезон подряд начинает с чистого листа: команду Мирчи Луческу год назад сменил аргентинский коллектив Роберто Манчини, у обоих откровенно не вышло, и в конце мая в Петербурге в роли главного тренера материализовался Сергей Семак. 

Мы уже писали, какая непростая задача стояла перед Семаком на сборах, поэтому стартовый состав на первый тур РПЛ ждали с особенным нетерпением. Семак, как нам показалось, в итоге выбрал схему 4-3-3, возвращенный из второй команды Александр Анюков остался в запасе, в старте вышел именинник Олег Шатов и неожиданно – бразилец Эрнани. 

Фактически Семак дебютировал с «Зенитом» в сериале «Ходячие мертвецы». В стартовом составе «Енисея» вышли 6 футболистов из клубов-зомби. 2 игрока «Тосно»: Давид Юрченко и Раде Дугалич; 4 футболиста обанкротившегося «Амкара» Занев, Огуде, Бодул и Камолов. 

На «Геологе», который находится на месте бывшей столицы Сибирского ханства, – синтетика, и после игры Семак отдельно отметил, что у «Енисея», прилетевшего в Тюмень заранее, была лишняя тренировка – привыкнуть к отскоку. 

«Енисей», который один сезон провел под романтическим названием «Рассвет», вышел на матч с прагматичной задачей – не пропустить. Классика жанра – припаркованный автобус, все игроки за линией мяча. «Зенит» бился об эти защитные редуты весь первый тайм и забить не смог. Навесы на Артема Дзюбу – весь максимум, который смог петербургский клуб предложить команде Дмитрия Аленичева и Егора Титова. 

К слову, Дзюба очень нежно обнимался с Аленичевым до игры, и зрители у экрана неизбежно вспомнили не только красно-белое прошлое обоих, но и приют, который в прошлом году нападающий получил у Аленичева в Туле.

Ближе к концу матча, который предательски стремился к нулевой ничьей, Семак заменил невзрачно сыгравшего Эрнани на Далера Кузяева, и буквально сразу «Зенит» открыл счёт: удар Кузяева заблокировали защитники, но первым на добивании был Дзюба. Болельщики моментально стали шутить про визит в Кремль накануне и нашумевшее присвоение звания «Заслуженный мастер спорта» игрокам сборной России.

Трогательно, что и второй год забил новоявленный ЗМС: в финале встречи с нерабочей левой ноги Кузяев пробил руки Юрченко. Ветераны движения вспоминали, что у самого Семака таких званий два: за кубок УЕФА в составе ЦСКА и за Евро-2008. 

После финального свистка стадион начал готовиться ко второму матчу за день: в 18:00 на газон предстояло выйти футболистам «Тюмени». 

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"

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