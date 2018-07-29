В Москве три дочери убили отца. Девочки объяснили, что их заставило взяться за нож

Три сестры задержаны по подозрению в убийстве отца в Москве. Девочки объяснили, что на преступление их толкнули многочисленные издевательства со стороны родителя.

Как сообщили 29 июля в пресс-службе столичного Следственного комитета, в минувшую пятницу в межквартирном холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе нашли тело мужчины 57 лет с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

На следующий день задержали подозреваемых. Три дочери убитого – девушки 17, 18 и 19 лет – признали вину. Они рассказали следователям о неприязненных отношениях с отцом, который долгое время причинял им моральные страдания.

По данным телеканала 360, который ссылается на свой источник в правоохранительных органах, убитый имел проблемы с наркотиками и постоянно угрожал девушкам. Как сообщает 360, в день убийства отец пришел в комнату к дочерям с ножом и начал бросаться на девушек. Он успел ранить старшую дочь, но в этот момент самая младшая набросилась на него, отобрала оружие и несколько раз ударила в шею и грудь. От полученных ран мужчина скончался.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.