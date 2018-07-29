Трамп заявил, что мигранты используют детей для «зловещих целей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что мигранты используют детей в «зловещих» целях. Он назвал американские законы в этой области «глупейшими в мире».

«Пожалуйста, поймите, есть последствия, когда люди незаконно пересекают нашу границу, вне зависимости от того, есть у них дети или нет», — написал Трамп в Twitter 29 июля.

Он также отметил, что некоторые люди могут использовать детей в «зловещих» целях.

«Конгресс должен принять меры для исправления глупейших и худших законов о миграции в мире!» — добавил президент США.

Дональд Трамп 20 июня подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. По его словам, этот указ позволит семьям находится вместе, однако политика «нулевой терпимости» сохранится.