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Общество
29.07.2018 16:43
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Трамп заявил, что мигранты используют детей для «зловещих целей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что мигранты используют детей в «зловещих» целях. Он  назвал американские законы в этой области «глупейшими в мире».

 «Пожалуйста, поймите, есть последствия, когда люди незаконно пересекают нашу границу, вне зависимости от того, есть у них дети или нет», — написал Трамп в Twitter 29 июля.

Он также отметил, что некоторые люди могут использовать детей в «зловещих» целях.

«Конгресс должен принять меры для исправления глупейших и худших законов о миграции в мире!» — добавил президент США.

Дональд Трамп 20 июня подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. По его словам, этот указ позволит семьям находится вместе, однако политика «нулевой терпимости» сохранится.

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