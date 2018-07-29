Спортсмены выступили против присвоения игрокам сборной по футболу звания ЗМС: Обыграли арабов и на тебе значок

Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова раскритиковала министерство спорта РФ за присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС). «Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!» — написала она в социальной сети Instagram.

По словам Гамовой, у нее нет претензий к футболистам, получившим награды, но есть «большой вопрос к руководителям российского спорта».

Другой волейболист, олимпийский чемпион 2012 года Дмитрий Мусэрский поддержал Екатерину Гамову. «Высшая награда не может быть за восьмое место. Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность» — написал он в Instagram. Самих футболистов спортсмен тоже похвалил, отметив, что они «прыгнули выше головы».

С коллегами солидарен волейболист Алексей Спиридонов. «Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару лиг чемпионов и где мой ЗМС? А тут обыграли арабов и на тебе значок»,— написал он в Twitter.

Мнение волейболистов разделяет тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Конечно, выступление футболистов — большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения», — цитирует ее слова «Спорт Экспресс».

Звание «Заслуженный мастер спорта России» вручается спортсменам, победившим на чемпионате мира или Европы, а также занявшим призовые места на Олимпийских или Паралимпийских играх. Также его могут присвоить спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне.

Сборная России по футболу на чемпионате мира обыграла команды Саудовской Аравии и Египта и уступила Уругваю на групповом этапе, затем в плей-офф сначала по пенальти обыграла испанцев, а затем уступила хорватам в 1/4 финала.

28 июля в Министерстве спорта РФ игрокам сборной России по футболу были вручены удостоверения и значки «Заслуженных мастеров спорта». Президент России Владимир Путин также наградил орденом Александра Невского тренера команды Станислава Черчесова, а орденом Почета — вратаря Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича.