Дзюба и Кузяев принесли победу «Зениту» в первом матче сезона над «Енисеем»

Победой для футбольного клуба "Зенит" завершился матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги против "Енисея" 29 июля в Тюмени. Петербургская команда выиграла со счётом 2:0.

На 81 минуте забил Артём Дзюба. На 86 отличился Далер Кузяев.

"Зенит" набрал первые три очка. Следующий матч петербуржцы проведут дома 4 августа против тульского "Арсенала".

Ранее "Фонтанка" писала, что в Тюмени нападающему Артему Дзюбе буквально не давали прохода и постоянно просили фотографии и автографы.