Сотрудников колоний предложили воспитывать коллективно и вспомнили комсомольские собрания

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) предложили организовывать общие собрания сотрудников для коллективного обсуждения их работы. В качестве примера привели комсомольские собрания.

Про инициативу высокопоставленного сотрудника ФСИН 29 июля пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы не говорим о том, что нужно вернуться к комсомольскому или партийному собранию, но общие собрания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали какие-то хорошие случаи, разбирали плохие случаи, высказывали тем, кто позорит коллектив, чтоб они задумывались. Я считаю, это нормально», — заявил он и добавил, что раньше подобные формы коллективного общения существовали и воспринимались нормально.

По мнению сотрудника, таким образом в службе могут появиться «и офицерские собрания, и общие собрания, и те же женсоветы, и вообще любые формы воспитательной работы с сотрудниками». Проект приказа по воспитательной работе уже есть, добавил он.

ФСИН оказалась в центре скандала после публикации видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного Евгения Макарова. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны восемь подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.