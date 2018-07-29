Экс-главу Volkswagen подозревают в мошенничестве с налогами

Бывшего председателя совета директоров компании Volkswagen Мартина Винтеркорна подозревают в налоговом мошенничестве в Германии. Его подозревают в переводе на счета в Швейцарии суммы в размере около 10 млн евро, с которой не были уплачены налоги.

Как пишет 29 июля РБК, результаты расследования прокуратуры города Брауншвейг стали известны Bild.

Расследование немецких правоохранительных органов о нарушении налоговых законов началось еще в 2017 году по заявлению сотрудника банка Strada, который обратился в полицию с просьбой проверить законность переводов в размере 2 млн и 5 млн евро со счета Мартина Винтеркорна его налоговому консультанту в Мюнхене. После эти средства были переведены на счета швейцарского банка, один из которых принадлежит жене Винтеркорна. Эта часть денег была, как считают, облагаемым налогами подарком. Общая сумма налогов, которые экс-глава автомобильной компании не уплатил, — более полумиллиона евро.

Еще один эпизод, на основании которого экс-главу Volkswagen обвиняют в мошенничестве, связан с ежемесячным переводом денег на счет его сына, который каждый месяц исправно переводил чуть меньшую сумму на другой счет отца.

Адвокаты Винтеркорна заявили, что переводы денег его клиента являются «личным делом», а любые транзакции, которые он совершал, являются свободными от налогов.

Винтеркорн ушел в отставку после начала «дизельгейта»: в сентябре 2015 года власти США обвинили Volkswagen в фальсификации данных о выхлопных газах производимых компанией дизельных автомобилей. Ведомство установило, что в результате выброс вредных веществ автомобилей концерна мог превышать установленную норму в 40 раз — Volkswagen устанавливал на автомобили программное обеспечение, позволяющее проходить проверку уровня выброса вредных веществ. Прокуратура Германии также обвинила Винтеркорна в мошенничестве по «дизельному делу», также считая, что экс-глава Volkswagen был в курсе проведения махинаций с программным обеспечением автомобилей.