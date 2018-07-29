Путин пообещал российскому флоту 26 новых кораблей в этом году

Военно-морской флот России получит два с лишним десятка новых кораблей и судов уже в 2018 году, пообещал президент России Владимир Путин. Заявление он сделал во время своего выступления на торжественном приеме, который прошел по случаю Дня Военно-морского флота в Петербурге 29 июля.

«Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр», — цитирует главу государства РБК со ссылкой на «Интерфакс».

По его словам, с начала этого года четыре корабля — один противодиверсионный катер и три судна обеспечения — уже поступили на флот.

Президент также добавил, что модернизация и перевооружение флота должны стать двигателем «технологического прорыва» России, так как военно-морские силы первыми осваивают достижения науки и инженерной мысли.