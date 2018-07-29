Путин пообещал российскому флоту 26 новых кораблей в этом году
Военно-морской флот России получит два с лишним десятка новых кораблей и судов уже в 2018 году, пообещал президент России Владимир Путин. Заявление он сделал во время своего выступления на торжественном приеме, который прошел по случаю Дня Военно-морского флота в Петербурге 29 июля.
«Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр», — цитирует главу государства РБК со ссылкой на «Интерфакс».
По его словам, с начала этого года четыре корабля — один противодиверсионный катер и три судна обеспечения — уже поступили на флот.
Президент также добавил, что модернизация и перевооружение флота должны стать двигателем «технологического прорыва» России, так как военно-морские силы первыми осваивают достижения науки и инженерной мысли.
Справка:
В 11.00 воскресенья, 29 июля, Главный военно-морской парад начался на Неве, а затем продолжился на Кронштадтском рейде. Изначально предполагалось, что Владимир Путин будет присутствовать на обеих площадках, однако за пару дней до праздника в президентский график внесли коррективы, и он принимал парад только на Сенатской площади.
Всего во втором по счету Главном военно-морском параде приняли участие 41 корабль Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Тихоокеанский флот был представлен морской авиацией. Вечером в честь Военно-морского флота в Петербурге и Кронштадте будет салют, который завершит празднование.