У приёмной петербургского депутата разложили мёртвых уток. Так горожане просят спасти реку

Тушки погибших птиц появились у двери приёмной депутата Законодательного собрания в Кировском районе Петербурга 29 июля.

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург», вход в приёмную Сергея Никешина на проспекте Ветеранов, 78 перегородили четыре мёртвые утки. Экспозицию дополнило послание, оставленное на двери: «Сергей Николаевич помогите пожалуйста остановить загрязнение реки «Новой» (пунктуация автора оставлена без изменения).

Фото: «Мегаполис»

«Я уже несколько лет пишу обращения в связи с этим загрязнением. Жители обращаются постоянно», – отметил в разговоре с «Фонтанкой» депутат Никешин. Он пообещал и дальше пытаться решить проблему, однако отметил, что неясно, откуда идёт загрязнение.

Реку Новая заполонили сине-зелёные водоросли. Они беспокоят местных жителей зловонием, также вредная растительность стала одной из причин массовой гибели уток в водоёме.

Специалисты института озероведения РАН приступили к исследованию реки, по результатам которых будет выработана стратегия очистки.

В марте в Новой нашли химикаты, которые попадали в водоём из аэропорта Пулково через одноименный канал.