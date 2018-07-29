Военные отрицают удар десантного катера об опору Благовещенского моста. Столкновение попало на видео

Военные опровергают факт столкновения, или, говоря словами морской терминологии, навала десантного катера типа «Серна» на опору Благовещенского моста во время Главного военно-морского парада в Петербурге 29 июля.

«Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было», – говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в ТАСС.

Столкновение было зафиксировано Первым каналом и каналом RT во время прямой трансляции парада. На видео слышен звук удара об опору и заметно, как стоящие на катере моряки теряют равновесие и ударяются о борт. Вероятно, катер снесло течением, но он быстро выровнял курс и продолжил движение в парадном строю.

О том, как проходит День ВМФ в Петербурге, читайте в текстовой трансляции «Фонтанки».