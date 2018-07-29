Происшествия
Военные отрицают удар десантного катера об опору Благовещенского моста. Столкновение попало на видео
Военные опровергают факт столкновения, или, говоря словами морской терминологии, навала десантного катера типа «Серна» на опору Благовещенского моста во время Главного военно-морского парада в Петербурге 29 июля.
«Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было», – говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в ТАСС.
Столкновение было зафиксировано Первым каналом и каналом RT во время прямой трансляции парада. На видео слышен звук удара об опору и заметно, как стоящие на катере моряки теряют равновесие и ударяются о борт. Вероятно, катер снесло течением, но он быстро выровнял курс и продолжил движение в парадном строю.
О том, как проходит День ВМФ в Петербурге, читайте в текстовой трансляции «Фонтанки».
Справка:
В 11.00 воскресенья, 29 июля, Главный военно-морской парад начался на Неве, а затем продолжился на Кронштадтском рейде. Изначально предполагалось, что Владимир Путин будет присутствовать на обеих площадках, однако за пару дней до праздника в президентский график внесли коррективы, и он принимал парад только на Сенатской площади.
Всего во втором по счету Главном военно-морском параде приняли участие 41 корабль Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Тихоокеанский флот был представлен морской авиацией. Вечером в честь Военно-морского флота в Петербурге и Кронштадте будет салют, который завершит празднование.