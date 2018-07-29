В Главном военно-морском параде в Петербурге впервые в истории участвовал корабль-робот

Корабль-робот впервые в истории российского флота принял участие в Главном военно-морском параде в Петербурге 29 июля. Безэкипажный катер входит в состав головного корабля проекта 12700 «Александр Обухов».

Еще один беспилотник – «Орлан-10» – был размещен на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган». Аппарат адаптирован для применения с надводных кораблей.

В 11.30 воскресенья, 29 июля, Главный военно-морской парад начался на Неве, а затем продолжился на Кронштадтском рейде. Изначально предполагалось, что Владимир Путин будет присутствовать на обеих площадках, однако за пару дней до праздника в президентский график внесли коррективы, и он принимал парад только на Сенатской площади.

Всего во втором по счету Главном военно-морском параде приняли участие 41 корабль Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Тихоокеанский флот был представлен морской авиацией. Вечером в честь Военно-морского флота в Петербурге и Кронштадте будет салют, который завершит празднование.

О том, как проходит День ВМФ в Петербурге, читайте в текстовой трансляции «Фонтанки».