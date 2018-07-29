В Ленобласти пожарные спасли 350 бурёнок из горящей фермы

Деревня Шакицы в Сланцевском районе Ленобласти едва не осталась без стада коров из-за пожара на ферме. Обезумевших от ужаса буренок спасли огнеборцы, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

По данным ведомства, огонь на ферме вспыхнул в начале восьмого утра 29 июля. На место направили дежурные смены 138, 145 и 146 пожарно-спасательных частей и добровольную пожарную команду.

В здании фермы горела кровля, а внутри в панике бились сотни коров. Три с половиной сотни парнокопытных благополучно эвакуировали. С пожаром справились менее чем за два часа.

Пострадавших нет, добавили в ГУ МЧС.