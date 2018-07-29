«Зенит» назвал состав на матч с «Енисеем»

Стал известен стартовый состав петербургского футбольного клуба «Зенит» на матч 1 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Енисея» 29 июля в Тюмени.

С первых минут на поле выйдут: вратарь – Андрей Лунев, защитники — Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович (капитан), Миха Мевля и Игорь Смольников, полузащитники — Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Эрнани, Роберт Мак и Олег Шатов, нападающий— Артем Дзюба.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Луиш Нету, Александр Анюков, Евгений Чернов, Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» занял пятое место. «Енисей» – дебютант РПЛ.