Патриарх освободил гендиректора фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил гендиректора фабрики по производству свечей и религиозной утвари «Софрино» Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви (РПЦ). Сообщение опубликовано на сайте патриархии 29 июля.

Причины решения не известны. Предприятием «Софрино» Пархаев руководил более 30 лет (с 1987 года). Кроме того, Пархаев управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей Московскому патриархату, и курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.