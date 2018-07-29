В России нашли самого злостного неплательщика алиментов. Сумма долга перевалила за 100 миллионов

Россиянин задолжал более 118 миллионов рублей алиментов. Мужчина 50 лет установил своеобразный антирекорд, сообщает 29 июля RT со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По информации ведомства, мужчина задолжал такую сумму бывшей жене и четырем детям. За какой период накопился внушительный долг, не уточняется.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения», — сообщили в ведомстве.

В начале июня в ФССП составили портрет типичного неплательщика алиментов: чаще всего это люди (независимо от пола) в возрасте от 30 до 42 лет, при этом в большинстве случаев дела о взыскании долгов заводятся на мужчин.