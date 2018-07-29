Московская полиция задержала напавшего на полицейского с ножом у посольства Словакии

Подозреваемого в нападении на сотрудника полиции у посольства Словакии в Москве задержали в ночь на 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими на территории Московской области, задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская. В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий», – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее СМИ рассказали, что предполагаемый преступник является 17-летним уроженцем чеченского села Ведено.

Вечером 27 июля на Брестской улице в Москве неизвестный несколько раз ударил ножом полицейского, который работал в подразделении по охране посольства Словакии. 31-летнего пострадавшего с семью ножевыми ранениями госпитализировали в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».