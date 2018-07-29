Врачи спасают жизнь пятилетнему мальчику, выпавшему из окна на Есенина

Поход в гости закончился серьёзными травмами для дошкольника в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, накануне днём скорую вызывали для пятилетнего мальчика к дому на улице Есенина. Малыш вместе с родителями находился в гостях, пока взрослые общались, он выпал из окна квартиры на четвёртом этаже. С кататравмой в тяжёлом состоянии ребёнка госпитализировали.

Напомним, что с наступлением жары в Северной столице печальная статистика падения детей из окон пополняется регулярно. 24 июля с улицы Пархоменко увезли трёхлетнего мальчика, днём ранее в Калининском районе девочка шести лет продавила москитную сетку и выпала с 5-го этажа.