В Петербурге катер врезался в опору Благовещенского моста на параде в честь дня ВМФ

Десантный катер типа «Серна» врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге. Инцидент произошел во время прохождения в парадном строю по Неве днем 29 июля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», катер снесло течением от впереди идущих кораблей и он навалился левым бортом на опору моста.

После удара катер смог отойти от опоры, выровнять курс и продолжить движение.

Главный военно-морской парад одновременно проходит в Петербурге и Кронштадте. В нем принимают участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов.