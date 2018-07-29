Дзюба прилетел в Тюмень на матч с «Енисеем» и там ему не дают прохода

Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев, Игорь Смольников, Далер Кузяев и Артем Дзюба, не полетевшие на матч с «Енисеем» из-за встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле, 29 июля присоединились к команде в Тюмени. Об этом сообщает Twitter сине-бело-голубых.

Самым популярным у местных юных футболистов оказался нападающий Дзюба. Игроку буквально не давали прохода, постоянно просили сфотографироваться и дать автограф.

Матч 1 тура Российской премьер-лиги с «Енисеем» состоится 29 июля в Тюмени. Начало в 14.00.