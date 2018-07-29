В Сестрорецке в лесу нашли двух мёртвых школьников. Из кармана у одного из них вытащили пакетик с белым порошком

Два десятиклассника погибли в Курортном районе Петербурга. Тела парней нашли прохожие в лесной местности в Сестрорецке.

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, накануне утром в лесном массиве недалеко от Заречной дороги горожане заметили двух неподвижно лежащих подростков. Прибывшие на место полицейские установили их личности. Оба учились в десятом классе, но в разных школах, имели проблемы с поведением. Судя по страничкам в социальных сетях, погибшие дружили.

По предварительной информации, к смерти привело отравление неустановленным веществом. В кармане шорт у одного из ребят нашли пакетик с белым порошком.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».